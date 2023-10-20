ЦАХАЛ нанес больше сотни ударов по боевикам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по боевикам группировки ХАМАС. По информации, опубликованной военным ведомством в соцсетях, за ночь 20 октября по целям в регионе было нанесено более сотни ударов.

В сообщении отмечается, что в результате атаки были уничтожены боевики, в числе которых оказался боец, участвовавший в «кровавых расправах на юге Израиля».

Как отметил ЦАХАЛ, военным удалось поразить подземный туннель в Газе, склады с оружием, а также базы хамасовцев. В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки погиб боец ВМС ХАМАС Амджад Маджед Мухаммад Абу Одех. Кроме того, ЦАХАЛ удалось уничтожить оружие боевиков, которое находилось в мечети города Джебалия на севере сектора.

Ночью в результате бомбардировок ЦАХАЛ была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия, в результате чего люди, находившиеся в ней, получили ранения.

Почти неделю продолжаются столкновения с боевиками палестинского движения ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, с израильскими военными. Конфликт обострился 7 октября после того, как хамасовцы выпустили по городам Израиля порядка пяти тысяч ракет. Также боевики вторглись в государство и захватили заложников.

По последним данным, в плену у ХАМАС в Газе находятся 203 граждан, среди которых женщины.

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