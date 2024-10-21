ЦАХАЛ обвинили в преднамеренном повреждении вышки ООН в Ливане

Бульдозер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) снес наблюдательную вышку и забор, окружающий позиции миротворцев ООН, сообщила миротворческая миссия в Telegram. Инцидент произошел в воскресенье, 20 октября.

ООН таким образом обвинила ЦАХАЛ в преднамеренном разрушении объектов, которые играют важную роль в обеспечении безопасности и соблюдении мирных соглашений.

Организация также напомнила Тель-Авиву о резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и призвала Израиль соблюдать международное право и уважать деятельность миротворцев.

Несмотря на произошедшее, миротворцы ООН заявили о своем намерении продолжать выполнение миссии в Ливане, подчеркивая необходимость поддержания стабильности в регионе. ООН будет внимательно следить за ситуацией и стараться урегулировать конфликт на дипломатическом уровне.

Ранее сообщалось, что Израиль уведомил США об условиях прекращения огня на границе с Ливаном.