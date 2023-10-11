ЦАХАЛ поразил более 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении больше 200 целей в «террористическом центре» ХАМАС, расположенном в Аль-Фуркане в секторе Газа.

В сообщении, опубликованном 11 октября, говорится, что в атаках участвовали израильские истребители.

«Некоторое время назад десятки истребителей нанесли удары по более чем 200 целям в Аль-Фуркане. Это третий удар в этом районе за последние 24 часа, в ходе которого ЦАХАЛ поразил более 450 целей», – следует в заявлении ЦАХАЛ.

Израильские военные утверждают, что именно в районе Аль-Фуркан находится один из главных центров ХАМАС, откуда совершаются атаки на Израиль.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября после того, как боевики радикального исламистского движения выпустили по территории Израиля порядка 5 тысяч ракет из сектора Газа. Представителя ХАМАС в этот день объявили о начале специальной операции против Израиля по «деоккупации» территорий.

В Израиле на фоне обострения конфликта было введено военное положение и объявлена мобилизация резервистов. ЦАХАЛ начал в ответ на агрессию со стороны ХАМАС наносить удары по Газе, накануне призвав жителей незамедлительно покинуть регион.

На данный момент известно более чем о 800 погибших граждан. Кроме того, в результате вторжения в Израиль боевики ХАМАС захватили заложников, среди которых есть граждане России, КНР и США. Минимум 130 человек сейчас находятся на территории сектора Газа у боевиков.

Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения читайте в материале «Подмосковье сегодня».