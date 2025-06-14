ЦАХАЛ поспешил опровергнуть информацию о взятии в плен КСИР израильской девушки-пилота

Иран захватил в плен женщину-летчика из Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом стало известно вечером в пятницу, 13 июня, от информационного агентства Tasnim.

По информации, полученной из источников агентства, в пятницу, 13 июня, иранские системы ПВО успешно поразили два израильских военных самолёта. Один из пилотов, которым оказалась женщина, был взят в плен.

В то же время в ЦАХАЛе уже выступили с официальным заявлением, в котором опровергли появлявшуюся в иранских СМИ информацию о пленении девушки-пилота израильских ВВС.

В ночь на 13 июня около 200 самолётов ВВС Израиля нанесли удар по более чем 100 объектам в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате погибли трое высокопоставленных иранских военных: командующий КСИР Хоссейн Салами, Мохаммад Хоссейн Бакери и глава командования по ЧС Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Тегеране отражают новую атаку Израиля на столицу Ирана.