«ЦАХАЛ превратит сектор Газа в пыль»: стал известен следующий шаг Израиля в войне на Ближнем Востоке

ХАМАС планирует отпустить заложников в два этапа. Сделка с Израилем предполагает, что за первые четыре дня прекращения огня получат свободу 50 человек, а за следующие три — еще 30 человек, в том числе иностранцы, сообщают западные СМИ.

Политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров рассказал, какие шаги предпримет Израиль после освобождения заложников, а также будет ли Газа в конечном итоге стерта с лица земли. По его словам, во время обмена захваченных ХАМАС заложников на палестинцев из израильских тюрем в сектор Газа также будут доставлены гуманитарные грузы, а ЦАХАЛ успеет провести перегруппировку войск.

«Временное перемирие станет первой военно-политической победой Израиля: решится нерешаемая силовым методом проблема заложников, а Израиль продемонстрирует, что он готов следовать нормам международного гуманитарного права, и получит тайм-аут, который сможет использовать более эффективно, чем противник — после перемирия ЦАХАЛ с новыми силами навалится на сектор Газа», — заявил Сипров интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По мнению политолога, действия обеих сторон выглядят странно и нетипично, так как характер войны в течение полутора месяцев свидетельствовал о том, что израильтяне о сохранении жизни заложников думают меньше всего.

«Во всяком случае, они не сделали ни одной попытки освободить этих людей — то есть изначально списали их в потери и начали методично стирать с лица земли сектор Газа вместе с мирными палестинцами, террористами и их пленниками. ХАМАС, в свою очередь, не использовал этих несчастных для давления на Израиль. Экстремисты ограничились предложением обмена без каких-либо дополнительных гарантий для себя. Но теперь вдруг все изменилось», — пояснил Сипров.

Политолог отметил, что странная история с заложниками наталкивает на мысль, что этот конфликт был срежиссирован не на Ближнем Востоке.

«Уже просматривается и сценарий второго акта кровавой драмы: после окончания перемирия Израиль превратит сектор Газа в пыль — на это уйдет еще два-три месяца. Никаких гуманитарных пауз в дальнейшем не будет, рядовых боевиков ХАМАС уничтожат, случайно уцелеют единицы. Количество жертв среди гражданского населения будет исчисляться сотнями тысяч», — подчеркнул эксперт.

Сипров констатировал: надеяться главарям ХАМАС не на что.

«Похоже, они здорово задурили головы своим подчиненным сказками про то, что с ними весь исламский мир. В действительности же союзников у этого движения нет, мусульмане относятся к ХАМАС очень настороженно. Во всяком случае, ввязываться в войну с Израилем из-за них ни одна из исламских стран не стала», — заключил собеседник издания.

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