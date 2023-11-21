«Заложники кровавой политической игры»: выяснилось, почему ХАМАС заинтересовано в гибели мирных жителей Газы

В результате конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС погибли уже тысячи человек. Объективно оценить число потерь среди мирного населения пока не представляется возможным, однако эксперты уверены — их число будет расти, и не только в результате прямых боевых столкновений.

Есть люди, которые погибают из-за несчастных случаев, ошибок военных и даже огня по своим. По словам политолога Вадима Сипрова, характер боев в секторе Газа и особенности территории мешают определить точное число жертв.

«Сейчас, по данным ХАМАС, количество жертв среди мирного населения оценивается в 13,3 тыс. человек убитыми и еще несколько десятков тысяч покалеченными. Но эти сведения нельзя считать достоверными», — пояснил эксперт в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Политолог отметил, что у ХАМАС нет возможности мониторить потери среди мирного населения, а большое число тел до сих пор находятся под завалами. Интенсивность боев в плотной городской застройке ведет к многочисленным разрушениям зданий и жилых домов.

«Для израильских военных каждый дом — это потенциальная огневая точка или опорный пункт противника, то есть цель для авиации, артиллерии и танковых орудий. Таким методом добиваются уничтожения всех боевиков ХАМАС», — отметил собеседник издания.

При этом, по мнению политолога, ХАМАС косвенно заинтересован в росте жертв среди своего гражданского населения. Многие жертвы здесь не случайны, но как бы заранее предусмотрены членами группировки для подрыва репутации Израиля.

«Можно ожидать, что количество погибших жителей сектора Газа будет исчисляться сотнями тысяч. Львиная доля ответственности ляжет на Израиль, от снарядов которого гибнут люди, но ХАМАС заинтересован в росте жертв среди гражданского населения, чтобы обвинить противника. Два миллиона жителей Газы — заложники кровавой политической игры», — подчеркнул Сипров.

Эксперт также добавил, что ни одна из сторон конфликта, к сожалению, не заботится о безопасности мирного населения, что только увеличивает число погибших.

Ранее мы писали о том, что часть израильских военных стала жертвой огня по своим.