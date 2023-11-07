ЦАХАЛ пригрозил ракетными ударами по всему Ближнему Востоку

В случае любой угрозы Израилю извне израильская армия будет наносить удары по всему Ближнему Востоку, вне зависимости от государства, с территории которого происходят ракетные бомбардировки и иные агрессивные действия, заявил представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Мало того, по словам Хагари, израильские ВВС уже наносят ракетные удары по всему Ближнему Востоку, видя угрозу безопасности Израиля.

«Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля», - приводятся на сайте ЦАХАЛ слова Хагари.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».