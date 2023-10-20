ЦАХАЛ рассказал о подготовке к наземной операции в Газе

Представитель Армии сообщил, что на границе с сектором израильские военные продолжают совершать маневры. Информации о том, когда ЦАХАЛ начнет наступательные действия, по-прежнему нет.

7 октября палестинская исламистская группировка ХАМАС, которой принадлежит власть в секторе Газа, выпустила по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики вторглись на территорию Израиля в южной части государства. Там проходил фестиваль электронной музыки, на котором собрались не только израильтяне, но и граждане других государств.

В результате нападения на мероприятие более 260 человек погибли, сотни – получили ранения. Кроме того, хамасовцы взяли в плен мирных граждан и израильских военных. По последним данным ЦАХАЛ, в плену в Газе сейчас находятся 203 человека.

В Израиле объявлено военное положение. Также ЦАХАЛ призвал порядка 300 тысяч резервистов в свои ряды для защиты государства. Каждый день израильские военные наносят масштабные удары по сектору Газа. ХАМАС в ответ выпускает по территории Израиля ракеты и отправляет беспилотники.

Ранее Россия организовала голосование по резолюции, посвященной гуманитарной помощи жителям сектора Газа, а также прекращению огня, однако ООН отклонила ее. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».