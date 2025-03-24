ЦАХАЛ решила сменить подход и установить новую власть в Газе

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило , что Израиль обдумывает проведение широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Власти страны полагают, что установление контроля над частью территории анклава позволит добиться окончательного разгрома палестинской группировки ХАМАС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его кабинет уверены, что ХАМАС должен быть повержен в бою, прежде чем рассматривать любые политические решения.

Ранее Израиль считал, что ХАМАС можно ослабить военным путем, но для полной ликвидации группировки необходимо установить новую администрацию в Газе, сообщает издание. Нетаньяху и его команда полагают, что разгром «Хезболлы» в Ливане и поддержка администрации Дональда Трампа наступления на ХАМАС предоставляют им больше свободы действий.

Министр обороны Исраэль Кац заявил о намерении Израиля постепенно занимать территорию Газы до освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС.

В то же время оппоненты такого подхода убеждены, что уничтожение ХАМАС невозможно без политического и дипломатического урегулирования. Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух полевых командиров ХАМАС в результате ударов по сектору Газа.

По данным пресс-службы, в ходе операций были устранены Ахмед Шимали, заместитель командира бригады «Газа», и Джамиль Вадия, командир батальона «Шуджаия», причастный к обстрелу школьного автобуса в 2011 году.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ начал новые наземные операции в центральной и южной частях сектора Газа.