ЦАХАЛ уничтожил командный центр батальона ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении командного центра батальона «Шуджаия», являющегося частью палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом военная структура написала в своих соцсетях в пятницу, 15 декабря.

Ранее ЦАХАЛ также сообщил об обнаружении тела заложника в Газе. Мужчине было 28 лет. О том, что он найден, также проинформировали его семью.

«Войска ЦАХАЛ взяли под контроль центр командования и управления батальона «Шуджаия». Во время операции военнослужащие уничтожили террористов и разрушили вход в туннель, используемый одним из террористов ХАМАС», – следует из опубликованного сообщения.

Израильские военные отметили, что для ликвидации командного пункта применялись воздушные силы и инженерные войска. Также, отметили в ЦАХАЛ, в ходе операции в секторе Газа впервые был применен дрон Maoz, который предназначен для нахождения и уничтожения целей.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 года, после того как боевики ХАМАС выпустил по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет, а также вторглись через южную границу в страну, откуда в заложники забрали около 250 человек.

С конца октября ЦАХАЛ проводит наземную операцию в секторе Газа, штурмуя различные объекты, которые, как утверждают израильские военные, служат для ХАМАС пунктами сбора и хранения оружия.