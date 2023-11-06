ЦАХАЛ уничтожил ответственного за начало спецоперации против Израиля боевика

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об уничтожении ответственного за начало специальной операции против государства боевика Джамаля Муссу. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба израильской армии в соцсетях.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу, который отвечал за специальные операции в террористической организации ХАМАС. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях», – говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в ЦАХАЛ, израильские военные взяли под контроль военный лагерь хамасовцев в секторе Газа.

7 октября началось обострение палестино-израильского конфликта. В этот день Израиль подвергся массированной атаке из сектора Газа. Хамасовцы, которые контролировали силы в анклаве, выпустили по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч ракет, а также вторглись на территорию государства через южную границу, откуда в заложники взяли до 250 человек, в том числе иностранных граждан.

27 октября ЦАХАЛ сообщил о новом этапе проведения боевых действий в секторе Газа – начале наземной операции. В результате продвижения израильских военных столица анклава – Газа, была взята в кольцо. Израильские военные продолжают наносить удары по объектам, а также отчитываться об уничтожении боевиков.

Сектор Газа – палестинским анклав, который на востоке и севере граничит с Израилем, а на юго-западе по суше граничит с Египтом. Длина анклава составляет примерно 40 км, а ширина – от 6 до 12 км. Исторически сектор находился под контролем Османской империи, Британской империи, Египта и Израиля. В 2005 году Тель-Авив вывел свои войска с этой территории.

Ранее мы сообщали, что две базы США в Сирии и Ираке подверглись атакам из-за визита госсекретаря Энтони Блинкена.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные РФ? Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».