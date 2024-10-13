Десятки человек пострадали при взрыве дрона-камикадзе в Израиле
Почти 40 человек пострадали при взрыве дрона «Хезболлы» в Израиле
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Беспилотник «Хезболлы» атаковал север Израиля. При взрыве одного образца пострадали не меньше 39 человек, сообщают израильские масс-медиа. Об атаке в частности передало радио «Галей ЦАХАЛ».
По предварительной информации, политическое милитаризированное движение запустило дрон-камикадзе в Биньямин. БПЛА успешно миновало защиту и сдетонировало: пострадали 39 человек. Четверо из них в критическом состоянии уехали в больницу. Часть пострадавших пришлось эвакуировать в медучреждения санавиацией.
Примечательно, что в районе не сработало предупреждение о воздушной тревоге. По какой причине оповещение не сработало будут выяснять.
Отметим, что в это же время ЦАХАЛ сообщил о перехвате БПЛА, запущенного со стороны Ливана.
Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели своего военнослужащего на границе с Ливаном.