ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации главы правительства палестинской группировки ХАМАС в Газе Рави Муштаха. Сообщение появилось в официальном телеграм-канале израильской армии.

Согласно информации ЦАХАЛ, израильские военные нанесли удар по укрепленному подземному комплексу на севере сектора Газа. Отмечается, что в результате выполнения спецоперации также удалось ликвидировать министра безопасности в политбюро ХАМАС Самеха ас-Сарраджа и командующего палестинского движения Сами Уде.

От ХАМАС информации о смерти военачальников не поступало.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 года. Обострение ситуации в палестинском анклаве началось после нападения боевиков ХАМАС на южные территории Израиля. По данным израильских властей, оно привело к гибели около 1,2 тыс. человек и захвату более 200 заложников.

В ответ на нападение ЦАХАЛ объявил о начале операции «Железные мечи», целью которой является уничтожение командных пунктов и боевиков ХАМАС.

Ранее глава отдела внешних связей ХАМАС Басем Наим выразил разочарование реакцией стран Ближнего Востока на действия Израиля в Ливане и не только.