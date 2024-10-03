Палестинское движение ХАМАС выразило разочарование реакцией стран Ближнего Востока на действия Израиля. Об этом заявил глава отдела внешних связей группировки Басем Наим в комментарии телеканалу NBC News.

По его словам, единственной страной, оказывающей сопротивление, является Иран.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось с октября 2023 года после того, как ХАМАС выпустило по Израилю тысячи ракет и ворвалось через границы еврейского государства. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию в секторе Газа.

Израильские военные ставили целью уничтожение лидеров ХАМАС и ливанской военизированной группировки «Хезболла». В сентябре 2024 года ЦАХАЛ объявила о проведении операции «Стрелы севера» по защите еврейского народа на севере Израиля. Военные действия происходили у границ Ливана, где сконцентрированы силы «Хезболлы».

Кроме того, ЦАХАЛ в ночь на 1 октября Израиль начал сухопутную операцию. Израильские военные пересекли границу Ливана в южной части государства, где ливанские солдаты практически не оказали сопротивления.

Иран 2 октября в ответ на действия Тель-Авива выпустил по Израилю сотни баллистических ракет. В результате атаки была уничтожена израильская военная база Неватим.

Ранее сообщалось, что в результате точечного удара Израиля по Бейруту погибли минимум шесть человек.