На Украине в настоящее время существует лишь один центр власти — это руководитель Офиса украинского президента Андрей Ермак. На это, комментируя последние перестановки в правительстве, указал в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники сообщило, что серьезно шатается кресло под главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым и шефом ГУР Кириллом Будановым. Якобы оба могут быть отправлены в отставку со своих постов по прямому указанию Ермака, который избавляется от неугодных ему фигур в окружении Зеленского.

Как считает Царев, в первую очередь в Киеве лишаются постов те, у кого есть прямые выходы на западные структуры, включая глав государств, политиков и дипломатов.

«По этой причине, например, уволили министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра инфраструктуры. У них были свои выходы на партнеров. Сейчас в Киеве только один центр власти — Андрей Ермак. Тех, кто пытается вести собственную игру, убирают», — сказал Царев.

Ранее американское издание Politico сообщало, что Кулебу уволили с поста главы МИД, потому что он раздражал Ермака.