«Царьград»: Пригожин повлиял на чистку в Минобороны РФ

Основатель частной военной кампании «Вагнер» Евгений Пригожин мог быть причастен к чисткам в Министерстве обороны РФ, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Пригожин мог передать президенту РФ Владимиру Путину некие документы, в которых говорилось о нарушениях в Минобороны РФ.

По словам собеседника издания, информация о возможной коррупции в оборонном ведомстве была собрана задолго до смены министра Сергея Шойгу. Этот пост может возглавить Андрей Белоусов. Также источник отметил, что «зачистка» в Минобороны продолжится.

В конце апреля стало известно об аресте замминистра обороны России Тимура Иванова. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

В мае военный суд заключил под стражу генерала Минобороны РФ Ивана Попова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). 14 мая был арестован генерал-лейтенант, начальник Главного управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов.

22 мая был арестован генерал-лейтенант Вадим Шамарин — начальник Главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генерального штаба. Он также обвиняется в получении взятки.

23 мая был задержан начальник Департамента Министерства обороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий.

Пригожин погиб 23 августа 2023-го года в результате крушения самолета в Тверской области. На борту, помимо него, был Дмитрий Уткин, который также руководил ЧВК «Вагнер».

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил об аресте советника самарского губернатора Ольги Михеевой. Ее подозревают в мошенничестве с должностями.