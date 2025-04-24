Цеков рассказал, почему Зеленский отказывается признавать Крым российским

Президент Украины Владимир Зеленский боится признать Крым российской территорией, так как хочет остаться на посту президента, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков.

В среду, 23 апреля, президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления Владимира Зеленского о Крыме, сказав, что такая позиция негативно отражается на мирных переговорах с Москвой.

Зеленский, пояснил Цеков, боится потерять власть, он надеется одержать победу на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые понравятся украинцам.

По мнению Цекова, глава киевского режима намерен продолжить конфликт, поэтому будет пытаться отбрасывать любые предложения и мирные инициативы.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отказался отвечать на вопрос о возможности признания Крыма российским.