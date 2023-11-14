«Цена победы будет огромной»: выяснилось, как завершится палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля взяла под контроль несколько силовых центров движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается на странице ЦАХАЛ в соцсетях.

Политолог Вадим Сипров рассказал, сколько еще продлятся боевые действия в Газе и есть ли у палестинских боевиков шансы победить в этом противостоянии.

Исход ясен?

По мнению эксперта, заявления израильской стороны о захвате северной части анклава преждевременны.

«За три недели наземной операции израильские войска рассекли сектор Газа и вышли к побережью Средиземного моря. Сейчас они берут под контроль береговую полосу, продвигаются с севера на юг и зачищают довольно плотную городскую застройку», — пояснил Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, бои на северном участке Газы продлятся еще несколько недель. Только после этого станет ясно, хватит ли у Израиля ресурсов для полного разгрома ХАМАС и установления контроля над территорией.

«Не исключено, что наступательная операция ЦАХАЛ выдохнется из-за высокого расхода боеприпасов и больших потерь бронетехники: сожжено уже не менее 10% всех имевшихся в наличии танков. Для восстановления потребуется пауза», — подчеркнул собеседник.

Когда завершится конфликт?

Сипров считает, что сколько бы ни продлились боевые действия, израильские военные рано или поздно зачистит регион от членов группировки. Однако темпы продвижения военных говорят о том, что противостояние Израиля и ХАМАС продлится еще около трех месяцев.

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«У ХАМАС нет шансов выиграть в этом противостоянии. Во-первых, они не могут получать помощь из арабских и западных стран. Во-вторых, израильская военная машина им не по зубам. До сих пор не ясно, на что они рассчитывали, когда задумывали террористическую атаку», — отметил политолог.

По словам эксперта, цена победы будет огромной для Израиля.

«Страна рискует надорваться под тяжестью военных расходов и испортить репутацию из-за гибели мирных жителей в секторе Газа. Мир надолго запомнит произошедшее», — поделился своим мнением собеседник.

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