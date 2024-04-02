Центр Харькова оккупировали «азовцы»

По его словам, по городу «азовцы» передвигаются небольшими группами — по два-три человека. Лебедев также отметил, что в Харькове сконцентрировалось большое число радикально настроенных украинцев. Он назвал это «нашествием».

О том, какие именно задачи выполняют боевики «Азова»*, Лебедев не рассказал. В марте появилась информация о том, что заместитель командира нацполка Сергей Цисарук выступил с инициативой передать «азовцам» некоторые полномочия для ускорение мобилизации. Он отмечал, что взятки при «общении» с боевиками «не помогут», поскольку они заинтересованы в пополнении.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что вооруженные отряды националистов начали создавать в Харьковской области «буферную зону» от пророссийски настроенных граждан.

В марте 2022 года стало известно, что харьковский «Азов»* официально вошел в состав ВС Украины. Он получил статус «разведывательно-диверсионных батальонов Вооруженных сил Украины «Азов»*.

Ранее мы сообщали, что ФСБ обнаружили 27 взрывных устройств в иконах, которые намеревались провезти в Россию с Украины через Евросоюз.

*признана террористической организацией и запрещена в РФ