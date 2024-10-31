ЦИК Белоруссии зарегистрировал еще одного кандидата в президенты республики

В Центральный избирательный комитет Белоруссии представлены документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Ольги Чемодановой кандидатом в президенты страны. Об этом сообщается в телеграм-канале ЦИК республики.

Чемоданова примет участие в избирательной кампании, которая будет проходить в 2025 году.

23 октября стало известно, что парламент Белоруссии утвердил дату проведения выборов главы государства. Голосование будет проходить 26 января 2025 года.

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выборы президента Белоруссии являются внутренним делом республики, но отметил, что Россия поддерживает действующего лидера Александра Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Запад не смог сломить Минск и Москву с помощью санкций.