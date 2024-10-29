ЦИК Грузии призвал ГП расследовать заявления о фальсификации выборов
ЦИК Грузии призвал установить обоснованность заявлений о фальсификации выборов
Фото: [unsplash.com]
В Грузии собираются расследовать случаи фальсификации на парламентских выборах, о которых заявила президент страны Саломе Зурабишвили и ее сторонники. Центризбирком обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести соответствующие проверки.
ЦИК Грузии опубликовала сообщение об обращении в Генпрокуратуру. Согласно письму, ведомство просят провести «комплексное и объективное» расследование из-за распространяющейся информации о фальсификации на выборах. Проверки такого уровня выходят за полномочия комиссии, в связи с чем и попросили помощи более компетентных органов.
Как уточнили в комиссии, расследование покажет, соответствуют ли заявления о подделках на выборах, о которые делает Зурабишвили, члены ее партии, заинтересованные политики и другие лица.
При этом критику президента Грузии в ЦИК назвали безосновательной, ведь проведение и результаты положительно оценили международные наблюдатели.
Напомним, что по результатам парламентских выборов победила правящая партия «Грузинская мечта». После этого в Тбилиси начались массовые протесты.