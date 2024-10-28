В Тбилиси начался митинг против итогов выборов

Перед зданием парламента Грузии проходят протесты против результатов недавних выборов, организованные президентом страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил ТАСС с места событий.

На площади собралось множество людей с флагами Грузии и Европейского Союза, а также с плакатами. Протестующие вышли на проспект Руставели, прервав автомобильное движение.

Лидеры оппозиции требуют «международного контроля» на время новых выборов.

Толпы людей продолжают сосредотачиваться у парламента, некоторые из них держат в руках флаги ЕС и Грузии. В толпе также можно заметить украинские флаги. Группы полицейских следят за порядком в районе, где собрались протестующие.

К митингующим присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она вновь подняла вопрос о фальсификациях в процессе голосования и сообщила, что сегодня разговаривала с западными партнерами, которые пообещали не признавать результаты выборов.

Оппозиционные лидеры собираются озвучить свои дальнейшие действия ближе к 21:00 (по местному времени — 20:00).

Ранее оппозиция Грузии после поражения на выборах объявила бойкот парламенту. Две из оппозиционных фракций — «Единство — Национальное движение» и «Коалиция за перемены», прошедшие в парламент по итогам выборов, уже сообщили о своем отказе от депутатских мест.