ЦИК Молдавии: за Санду проголосовали более 50% избирателей

Действующий президент Республики Молдова Майя Санду лидирует по итогам второго тура выборов. По данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией после обработки 92% протоколов, она набрала 50,12% голосов.

За соперника Санду, Александра Стояногло, проголосовали 49,88% избирателей.

По мнению большинства политологов, Санду удастся сохранить за собой пост президента.

Стояногло в своем обращении к гражданам Молдавии призвал их сохранять спокойствие независимо от результатов выборов.

Также стало известно о политических предпочтениях жителей Приднестровья. Там за Стояногло проголосовали 79,72% избирателей, Санду в этом регионе набрала всего 29,28% голосов.

Ранее сообщалось о том, что в Молдавии заминировали мост, помешав избирателям ПМР попасть на выборы.