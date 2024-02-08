ЦИК признал недействительными более девяти тысяч подписей в поддержку Надеждина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала больше 9 тысяч подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина. Об этом говорится в материалах комиссии.

Речь идет о 9147 подписях, которые были выбраны из 60 тысяч в его поддержку. Всего в Центризбирком были сданы 104 734 подписей за Надеждина.

Таким образом, после проверки документов политик выбыл из президентской гонки, поскольку доля брака в подписях в его поддержку превысила 5% (по законодательству РФ, этот показатель является минимальным).

По информации заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, при проверке подписных листов ни один представитель Надеждина не присутствовал.

Кроме того, ЦИК отказал в регистрации представителя партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. После проверки 60 тысяч подписей в его поддержку недействительными признаны почти девять тысяч, что также превысило показатель в 5%. Всего Малинкович сдал в ЦИК 104 998 подписей, больше 96 тысяч из которых признаны недействительными.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта 2024 года. Зарегистрированными кандидатами являются президент России Владимир Путин (самовыдвиженец), лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, член фракции КПРФ Николай Харитонов и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что в новых регионах России пройдут досрочные выборы президента РФ. Отмечалось, что голосование может пройти за неделю на начала выборов президента во всех регионах страны.