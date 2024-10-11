Кишинев отклонил предложение Приднестровья провести референдум о вступлении в ЕС

Кишинев отклонил предложение Приднестровья о проведении референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС) на территории непризнанной республики. Об этом говорится на официальном сайте правительства страны.

В заявлении отмечается невозможность открытия избирательных участков на территории Приднестровья, так как у Молдавии отсутствует уверенность в том, что в выборы никто не будет вмешиваться извне.

Кроме того, Кишинев призвал властей непризнанной республики воздержаться от любых попыток вмешательства в предстоящий избирательный процесс или его срыва.

Предложение провести референдум по вопросу вступления в Евросоюз на территории Приднестровья 11 октября появилось на официальном сайте Министерства иностранных дел непризнанной республики. В сообщении отмечалось, что к данному мероприятию должны быть привлечены международные наблюдатели.

Референдум по членству в ЕС в Молдавии должен состояться 20 октября 2024 года. Действующий президент, Майя Санду, призывает голосовать «за» вступление страны в союз. Республика подала заявку на вступление в ЕС 3 марта 2022 года.

17 июня 2022 года Европейская комиссия (ЕК) официально рекомендовала предоставить Молдавии европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз, с рядом условий относительно начала переговоров о вступлении.

Ранее сообщалось, что охрана президента Молдавии Майи Санду выгнала журналистку из-за русского языка.