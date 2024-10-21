ЦИК: Санду набрала на выборах в Гагаузии всего 2,26% голосов

Действующий президент Молдавии Майя Санду смогла набрать на выборах в Гагаузии всего 2,26% голосов избирателей, свидетельствуют после обработки 100% протоколов в автономии данные Центральной избирательной комиссии.

Лидирует же на выборах президента Молдавии в Гагаузии отстраненный в сентябре 2023-го бывший генпрокурор республики и кандидат от социалистов Александр Стояногло, набирая рекордные 48,67%.

Референдум по интеграции Молдавии в Евросоюз также провалился в Гагаузии: против высказались 94,84% местных избирателей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдавии опубликовала общие данные президентских выборов в стране после обработки 90% протоколов. Согласно предоставленным данным, с 37% голосов лидирует действующая президент Майя Санду. Следом идет экс-генпрокурор Молдавии Александр Стояногло (28%). Замыкает тройку лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, заручившийся поддержкой 13% проголосовавших молдаван. Таким образом, поскольку никто не набрал необходимых более 50% голосов в 1-м туре, то теперь будет второй.

Ранее Санду на проведенном после череды отмен брифинге перед прессой заявила, что озвучит свои дальнейшие действия после итогов выборов и референдума по вступлению Молдавии в ЕС.