ЦИК утвердил слоган выборов президента РФ

Комиссия одобрила фразу «Вместе мы сила – Голосуем за Россию!».

Ранее мы также сообщали, что Центризбирком утвердил действующего главу государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. Как отметила Памфилова, из 60 тысяч подписей, выбранных комиссией в случайном порядке, только 91 оказалась недействительной.

В 2018 году слоган выборов президента звучал так: «Наша страна, наш президент, наш выбор!».

Выборы в России будут проходить три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. Россияне будут выбирать президента сроком на шесть лет, то есть до 2030 года.

Кандидаты в президенты РФ – Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов. Все они являются представителями разных политических партий.

В 29 регионах страны будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В нем смогут принять участие порядка 38 миллионов избирателей. Чтобы воспользоваться системой, гражданину необходимо подать заявление. Это можно сделать с 29 января по 11 марта. Избиратель в эти же сроки может отозвать свое заявление.