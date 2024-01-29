ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом в президенты РФ

Как отметила глава ЦИК Элла Памфилова, комиссия приняла такое решение единогласно. Она подчеркнула, что из 60 тысяч подписей, выбранных случайным образом для проверки, за выдвижение действующего главы государства недействительными признаны 91. Это — 0,15% от общего числа.

Всего штаб Путина сдал в Центризбирком 315 тысяч подписей, что является предельным допустимым количеством для кандидата-самовыдвиженца.

В число доверенных лиц Путина вошли российские актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, певица Лариса Долина, артистка Лариса Гузеева, певец Shaman (Ярослав Дронов), а также режиссер Никита Михалков. Всего в его штабе числятся 346 человек.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Кандидатами в президенты РФ являются лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы РФ от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат от партии КПРФ Николай Харитонов.

Ранее мы сообщали, что Путин посчитал, что рост зарплат в России обогнал инфляцию.