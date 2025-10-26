Цой Сон Хи в пути: глава МИД КНДР посетит Россию и Беларусь по приглашению

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о предстоящем визите главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию и Белоруссию, пишет ТАСС .

Согласно информации агентства, поездка в Россию состоится по приглашению российского Министерства иностранных дел. При этом конкретные даты визита пока не раскрываются. Также подтвержден факт запланированного посещения главой северокорейского внешнеполитического ведомства Республики Беларусь.

