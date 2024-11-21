Defense One: США обучат украинских силовиков сбору доказательств ядерной атаки

Представители Украины побывали в американской лаборатории, где для них проводили обучение по сбору доказательств атаки с применением ядерного оружия. Об этом сообщило издание Defense One.

Журналисты заявили, что Соединенные Штаты посетила делегация из 10 военнослужащих и 10 сотрудников СБУ. Их доставили в лабораторию Министерства энергетики США, которая находится в Айдахо. Там им на протяжении недели объясняли, как правильно проводить сбор материалов после взрыва для ядерной экспертизы.

В проведении обучения участвовали работники из других лабораторий, а также из Национального управления ядерной безопасности. Вся эта программа выполнялась за счет поддержки Госдепартамента.

Ранее Пентагон отчитался, что все ядерные силы США были приведены в полную боеготовность. По его утверждению, это было плановой процедурой, которая в том числе связана с выборами нового президента.