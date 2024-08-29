Центральное разведывательное управление (США) сообщило о контактах с Украиной по проведению операции в Курской области. Связи с Киевом в этом вопросе подтвердил заместитель директора разведслужбы Дэвид Коэн на конференции. Трансляцию проводил C-Span.

По его словам, ВСУ не собираются «аннексировать» российскую территорию. Он отметил, что украинские солдаты будут удерживать захваченные территории столько, сколько они посчитают нужным.

Кроме того, директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт, присутствующий на конференции, подтвердил, что пять лет назад США передали Украине доступ к государственному хранилищу спутниковых снимков, в связи с чем Киев может пользоваться ими до сих пор.

По его словам, речь идет о государственном портале G-EGD, где размещены «более четырехсот тысяч записей».

ВСУ с 6 августа незаконно находятся на территории РФ. Утром в этот день украинские боевики вторглись в Курскую область, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района. Из приграничных населенных пунктов была проведена эвакуация.

Как ранее сообщила газета The New York Times, Вашингтон передавал Киеву спутниковые снимки Курской области и другую информацию о российском регионе после захода украинских боевиков на территорию РФ.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов перечислил бригады, которые ВСУ перебрасывали в Курскую область.