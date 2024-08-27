Алаудинов назвал бригады ВСУ, остановленные в Курской области

«61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ю бригаду, наверху 95-ю бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению», — заявил Алаудинов.