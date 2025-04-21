Турецкая делегация прибыла в Москву для обсуждения региональных вопросов

В Москву прибыла турецкая парламентская делегация. Цель ее визита – переговоры по двусторонним и региональным вопросам.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель комиссии по внешним связям парламента государства Фуат Октай.

Он отметил, что надеется на эффективность переговоров и то, что встречи позволят укрепить отношения двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил отношения России и Турции как многоплановые и перспективные. Также представитель Кремля отметил, что между Москвой и Анкарой регулярно проходят контакты на высоком уровне.

Ранее сообщалось о намерении властей Турции взыскать деньги с авиакомпании «Азимут».