Стало известно о намерении властей Турции взыскать деньги с авиакомпании «Азимут»

Турецкая сторона будет требовать возмещение расходов на тушение пожара, вспыхнувшего в Анталье при приземлении авиалайнера Superjet. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное адвокатом Джандашем Гюролом, защищающего интересы нескольких пассажиров авиарейса, по итогам которого и случился пожар. У самолета, принадлежащего авиакомпании «Азимут», после приземления в Анталье начало вытекать топливо, которое загорелось на взлетно-посадочной полосе. Это произошло в ноябре 2024 года.

«Предполагается, что власти Турции потребуют с компании компенсацию за тушение пожара, проведенное техническое обслуживание, помимо этого, из-за инцидента возникли перебои в авиасообщении», — указал Гюрол.

Он добавил, что расследование, которое проводится турецкими ведомствами, уже близко к завершению.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании «Азимут», следовавший рейсом из Москвы в Ереван, был вынужден вернуться во «Внуково» вскоре после взлета. после отправления воздушное судно выполнило ряд кругов в районе севернее Тулы. Затем самолет изменил курс и направился обратно в московский аэропорт.