Турецкие СМИ сообщают об участии страны в ближайшем саммите БРИКС

Об этом стало известно из сообщения телеканала Habertürk, ссылающегося на источники в администрации турецкого президента. Ранее агентство Bloomberg, также ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад. Вопрос о расширении состава организации может быть поднят на саммите в Казани, запланированном на 22-24 октября, куда Эрдоган приглашён.

Помощник президента России Юрий Ушаков в среду подтвердил информацию о подаче Турцией заявки на вступление в БРИКС, заявив, что она будет рассмотрена.

Однако официальные лица Турции пока не подтвердили информацию, опубликованную телеканалом Habertürk. Омер Челик, официальный представитель правящей Партии справедливости и развития, комментируя новость о заявке на вступление в БРИКС, отметил, что президент Эрдоган уже не раз выражал желание присоединиться к этому объединению, но на данный момент конкретные решения еще не приняты.

Ранее стало известно о том, что в Малайзии считают Россию одним из ключевых партнеров.