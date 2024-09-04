В Малайзии считают Россию одним из ключевых партнеров

Россия станет основным партнёром Малайзии в её стремлении расширить своё геоэкономическое влияние, подчеркнул премьер-министр Анвар Ибрагим по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Анвар Ибрагим прибыл в Россию с двухдневным визитом для участия в 9-м ВЭФ и планирует выступить на пленарном заседании форума. Сегодня состоялись его переговоры с российским президентом, в ходе которых стороны подтвердили взаимное стремление к углублению сотрудничества между Малайзией и Россией.

По словам Ибрагима, Малайзия активно работает над расширением своего геоэкономического пространства и диверсификацией стратегических связей. В этом процессе Россия будет играть ключевую роль, поддерживая видение Малайзии в области роста, процветания и развития. Области взаимодействия включают исламские финансы, сельское хозяйство и образование, что открывает значительный потенциал для взаимной выгоды двух стран.

Кроме того, Анвар Ибрагим обсудил с Путиным международные вопросы. В частности, он выразил надежду на то, что Россия будет содействовать мирному разрешению конфликта на Украине. Также обсуждалась необходимость усиления международного давления с целью прекращения боевых действий в секторе Газа, что, по мнению малайзийского лидера, необходимо для прекращения насилия со стороны Израиля в отношении палестинцев.

Ранее стало известно о том, что МВФ призвал Украину повысить налоги.