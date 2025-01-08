Турецкие военные запланировали совместную операцию с Сирией против курдов

Вооруженные силы Турции и Сирии могут провести совместную операцию против Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил Хакан Фидан, глава турецкого Министерства иностранных дел. Его слова привело издание Hürriyet.

Министр сообщил, что операция будет проведена в том случае, если боевики-курды не сложат оружие. В данный момент РПК отказывается признавать новую администрацию на территории Сирии.

«Если она продолжит настаивать, то крупномасштабная военная операция вместе с сирийским государством будет неизбежна», — указал Фидан.

Еще одним условием для проведения операции могут стать некие требования со стороны западных государств, но глава турецкого внешнеполитического ведомства не стал объяснять, в чем они заключаются.

Ранее о ситуации в Сирии высказался президент Турции Эрдоган. Он пообещал не допустить расчленения на части соседней страны. В случае угрозы нынешним сирийским властям турецкий лидер, по его утверждению, примет решительные меры.