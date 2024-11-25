Турецкий аналитик Гюлер: Трамп может начать переговоры по Украине до конца года

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп может запустить процесс переговоров по разрешению конфликта в Украине до конца текущего года. Новый президент осознает, что контролировать ситуацию становится все сложнее, отметил известный турецкий эксперт Мехмет Чагатай Гюлер в интервью РИА Новости.

Трамп ранее утверждал, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы он занимал пост президента вместо действующего Джо Байдена. Он также акцентировал внимание на намерении решить вопрос между Россией и Украиной всего за одни сутки, если будет переизбран.

Гюлер подметил, что наибольшей вероятностью обладает сценарий, в котором Трамп предложит сторонам признать текущий статус-кво на фронте. Этот статус-кво выгоден России, поскольку увеличивает ее влияние на юг и восток по сравнению с ситуацией до февраля 2022 года. Однако это не то, чего хочет Москва в долгосрочной перспективе. Для России такое решение будет временным, а не полноценным миром, что сделает перемирие хрупким и потенциально приведет к замороженному конфликту.

Кроме того, по мнениям экспертов, для Украины согласие на статус-кво станет значительной утратой, но, учитывая ограниченные ресурсы и боеприпасы, может помочь избежать дальнейших потерь на поле боя.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен издать распоряжение, в результате которого будут уволены все трансгендерные (в России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено) военнослужащие из армии США.