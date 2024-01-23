Турецкий аналитик Озер уверен, что США не будут вечно поддерживать Украину

Турецкий аналитик Энгин Озер уверен, что США не будут вечно поддерживать Украину. Таким мнением он поделился в интервью РИА Новости .

«Решение президента Зеленского запретить мирные переговоры вступило в период, когда Киев загоняет себя в угол, а неспособность начать мирные переговоры день за днем ослабляет руку Украины», — сказал Озер.

Он добавил, что Украина сама себя загоняет в угол. Эксперт подчеркнул, что украинским гражданам необходимо быть готовым к негативным последствиям.

Также турецкий эксперт выразил мнение, что, если президент Украины Владимир Зеленский все-таки будет готов к заключению мирного соглашения с Россией, то ему придется решить этот вопрос с помощью референдума. Таким образом, уверен Озер, украинский лидер сможет избежать принятия на себя политической ответственности.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва готова провести мирные переговоры с Киевом, однако, подчеркивал он, сам киевский режим на законодательном уровне запретил все контакты с российской стороной.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Ее главные цели — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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