РИА Новости: ограничения платежных переводов вредят проектам Турции и России

Ситуация с ограничениями денежных переводов между Россией и Турцией ставят под угрозу совместные проекты двух стран, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник, являющийся руководителем одной из турецких компаний, занимающейся поставкой косметической и бытовой продукции на территорию РФ.

Ранее стало известно, что Турция ввела ограничения в отношении денежных переводов из России. Как отмечало издание Ekonomim, турецкие банки стали отказывать в этой операции экспортерам. Сообщалось, что ограничения начали действовать с 1 января 2024 года из-за санкций в отношении РФ со стороны США. Также, как сообщала газета, решением этой проблемы занимаются местные власти.

«Мы очень надеемся, что проблема решится на этой неделе. Под большим риском — совместные бизнес-проекты двух стран. Нам сообщили, что соответствующие ведомства решают проблему», — сказал источник.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщали, что информация об ограничениях на банковские переводы с Россией не является достоверной. Источник отмечал, что между двумя государствами ведется работа по нескольким совместным проектам, поэтому о каких-либо ограничениях не может идти речи.

После начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада начали активную санкционное давление в отношении России. В частности, под санкции США попали многие российские компании. Также РФ отключили от международной системы SWIFT.

Как отмечал президент России Владимир Путин, такие шаги в отношении Москвы являются беспрецедентными. Глава государства сообщал, что Россия справится со всеми ограничениями.