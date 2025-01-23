Турецкий эксперт Озер оценил возможные переговоры между Россией и США по Украине

Москва твердо намерена добиваться крепких гарантий мира на Украине, поэтому переговорный процесс между Россией и США будет очень сложным. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал турецкий политолог, ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Цель Москвы — подписание мирного договора, а не соглашения о прекращении огня, напомнил собеседник.

Кремль уже неоднократно заявлял, что пока позиции участников конфликта очень далеки для достижения мирного соглашения. Если стороны подпишут соглашение о прекращении огня, то оно должно быть основано на прочном фундаменте и быть связано с различными гарантиями, отметил Озер.

Эксперт также признал, что долгосрочное соглашение о прекращении огня требует весьма конкретного и детального дипломатического процесса. Ясны только основные положения будущего соглашения о прекращении огня, а вот детали необходимо будет проработать, заключил собеседник издания.

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