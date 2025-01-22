Старейший отель в Турции решили снести после массовой гибели людей

Ответственное за градостроительство и окружающую среду министерство Турции после результатов экспертизы пришло к выводу, что пожар нанес непоправимый ущерб зданию отеля Grand Kartal. Оно обладало большим количеством старых деревянных конструкций, которые уже не подлежат восстановлению. На этом фоне было принято решение о сносе гостиницы.

Напомним, в ночь на 21 января в 12-этажном отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу случился пожар. Огонь распространился в здании гостиницы Grand Kartal, предположительно, из части пищеблока. Всего в отеле находились 239 отдыхающих.

Глава МВД Турции Али Ерликая ранее сообщал о гибели 76 человек при пожаре в горном отеле. Однако по последним данным Habertürk, погибшими числятся уже 79 человек. Десятки раненых остаются в больнице. Президент Турции объявлял 22 января днем национального траура.