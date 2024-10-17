Председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал Украину обратить внимание на западных партнеров, которые сейчас оказывают ей поддержку.

В интервью РИА Новости Перинчек отметил, что Киев в скором времени может столкнуться с предательством со стороны США и Запада. Он заявил, что для армии Украины в конфликте с Россией нет шансов на успех, особенно в свете критической ситуации на фронте.

«Конфликт завершится успехами на фронте. Это станет точкой. У украинской армии таких шансов нет. Точку поставят успехи российской армии», — отметил Перинчек.

По данным Министерства обороны Британии, ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, так как российские войска продолжают активно продвигаться по территории Донбасса.

За последние недели российской армии удалось занять почти тысячу квадратных километров территории, а потери украинских сил достигают двух тысяч человек убитыми и ранеными каждый день.

Перинчек предположил, что Запад, наблюдая за фиаско украинской армии, может повторить сценарий с Афганистаном, оставив Киев без поддержки. Его прогнозы подтверждает подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, который отметил, что Украина продолжает терять территории и несет значительные человеческие потери, что создает сложную обстановку на тактическом, дипломатическом и политическом уровнях.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что европейские страны вскоре поймут ненужность трат на помощь Украине.