Турецкий политик Перинчек: Турция выдержит давление Запада по вопросу антироссийских санкций

У турецкого правительства есть собственные интересы, и РФ является для него одним из ключевых экономических партнеров. Поэтому Турции необходимо выдержать давление со стороны западных государств и продолжить торговлю с российскими поставщиками. Об этом заявил лидер турецкой партии «Vatan» Догу Перинчек. Его слова привели РИА Новости .

Он подчеркнул, что Россия, Иран и Китай являются стратегическими партнерами.

«Санкции в отношении этих стран – это санкции в отношении Турции. Турция, исходя из своих собственных интересов, должна выстоять перед давлением по санкциям против России», - указал он.

По его утверждению, партия «Vatan» разделяет точку зрения, что турецким властям нельзя присоединяться к рестрикциям в отношении РФ.

Ранее турецкие представители сообщили, что в текущем году Анкара постарается возобновить переговоры по прекращению украинского конфликта. Эта тема является приоритетом во внешней политике Турции, и Реджеп Тайип Эрдоган будет прикладывать усилия, чтобы противоборствующие стороны сели за стол переговоров.