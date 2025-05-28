Люксембургский депутат Европарламента Фернан Картайзер столкнулся с угрозой исключения из фракции консерваторов после визита в Москву. Об этом он заявил в интервью RT.

Политик подтвердил, что сопредседатели фракции из Польши и Италии уже начали процедуру его исключения, которая, по его мнению, будет успешно завершена. По мнению Картайзера, его наказали за попытку наладить отношения с Россией. Он считает, что это важно для действительно мирных решений украинского конфликта.

«Я вхожу во фракцию консерваторов — четвертую по численности в Европейском парламенте. Я слышал, что польский и итальянский сопредседатели моей фракции решили меня исключить. Несмотря на то что такое решение принимается большинством голосов, думаю, они его добьются без особого труда», — отметил политик.

Инцидент произошел на фоне ранее появившихся в Politico сообщений о возможных санкциях против Картайзера за планы посетить Россию. Пока официальный Брюссель продолжает курс на изоляцию Москвы, отдельные политики открыто выступают за возобновление диалога, рискуя своей репутацией и положением в Европарламенте. Депутат думает, что станет не единственным исключенным из парламента.

Ранее сообщалось, что польский министр обороны впервые открыто назвал Россию врагом.