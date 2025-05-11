Турция готова принять переговоры по Украине

Турция уже не раз выражала готовность принять переговоры по Украине, и теперь будет ждать конкретных предложений, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Стамбуле.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести в столице Турции переговоры с киевскими властями. Также российский лидер призвал Киев возобновить прямые переговоры — без всяких предварительных условий и провести их 15 мая, в Стамбуле.

Собеседник издания отметил, что Стамбул — «идеальное место» для проведения переговоров, так как имеет соответствующий опыт и есть возможность говорить со всеми сторонами.

Ранее сообщалось о том, что в Турции предрекли Украине потерю контроля над побережьем Черного моря.