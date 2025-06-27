Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины

Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины. Об этом в интервью телеканалу A Haber заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.

Он уже пообщался с представителями российской и украинской делегаций.

Фидан отметил, что обе стороны готовы снова встретиться.

«Мы готовы принять переговоры. Главное предотвратить конфликт», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган одним движением унизил Макрона на саммите НАТО.