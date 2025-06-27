Турция готова принять третий раунд переговоров России и Украины
Фидан: новый раунд переговоров может пройти в Турции
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Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины. Об этом в интервью телеканалу A Haber заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
Он уже пообщался с представителями российской и украинской делегаций.
Фидан отметил, что обе стороны готовы снова встретиться.
«Мы готовы принять переговоры. Главное предотвратить конфликт», - сказал он.
Ранее сообщалось о том, что Эрдоган одним движением унизил Макрона на саммите НАТО.