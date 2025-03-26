Турция и США обсудили пути к прекращению огня на Украине

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан провел переговоры с госсекретарем США Марком Рубио в Вашингтоне, где центральной темой стали поиски путей к прекращению огня в украинском конфликте, сообщило издание Hürriyet, ссылаясь на дипломатические источники.

Стороны подтвердили готовность к устранению преград, мешающих развитию сотрудничества в оборонной сфере. Для детальной проработки существующих вопросов запланированы технические консультации.

Особое внимание было уделено необходимости диалога с сирийским правительством, а также укреплению стабильности в Сирии и борьбе с террористическими угрозами.

Министр Фидан акцентировал внимание Рубио на критической важности устойчивого прекращения огня в секторе Газа для обеспечения регионального мира.

В рамках встречи обсуждались шаги по организации визитов на высшем уровне в перспективе, а также ход мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Подчеркнута значимость стабильности в Боснии и Герцеговине для всего Балканского региона.

Ранее глава Турции Эрдоган отказался от встречи с лидерами стран ЕС в Брюсселе.