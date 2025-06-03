Украина предала усилия Турции по достижению мира между Москвой и Киевом, решив атаковать субъекты РФ в преддверии переговоров в Стамбуле, передает турецкое издание dikGAZETE.

Автор материала отметил, что Анкара и впредь будет играть роль посредника, несмотря на то, что Киев создает препятствия для этого.

1 июня Минобороны РФ сообщило, что киевский режим, используя FPV-дроны, совершил теракт в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле на русском языке. Переговоры продлились чуть больше часа и проводились в закрытом формате, без пресс-конференций и публичных заявлений.