Турция обвинила киевский режим в предательстве
В Турции резко высказались на фоне переговоров России и Украины
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Украина предала усилия Турции по достижению мира между Москвой и Киевом, решив атаковать субъекты РФ в преддверии переговоров в Стамбуле, передает турецкое издание dikGAZETE.
Автор материала отметил, что Анкара и впредь будет играть роль посредника, несмотря на то, что Киев создает препятствия для этого.
1 июня Минобороны РФ сообщило, что киевский режим, используя FPV-дроны, совершил теракт в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина вели переговоры в Стамбуле на русском языке. Переговоры продлились чуть больше часа и проводились в закрытом формате, без пресс-конференций и публичных заявлений.