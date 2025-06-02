Россия и Украина общались по-русски на переговорах в Турции

На переговорах в Стамбуле представители России и Украины общались на русском языке, несмотря на напряженность между странами. Встреча длилась чуть больше часа и проходила за закрытыми дверями. Об этом пишет ТАСС.

2 июня в Стамбуле прошла очередная встреча делегаций России и Украины. Переговоры продлились чуть больше часа и проводились в закрытом формате, без пресс-конференций и публичных заявлений. Однако известно, что стороны вели диалог на русском языке.

Выбор общего языка, вероятно, позволил избежать недопониманий и ускорил обсуждение ключевых тем.

Дата следующего раунда обсуждений пока не определена. Тем не менее, сам факт продолжения диалога, пусть даже в таком ограниченном формате, может говорить о стремлении сохранить хотя бы минимальные каналы связи между двумя сторонами конфликта.

Ранее Украина предложила провести новую встречу с Россией в июне.